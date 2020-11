US-Anleihen starten kaum verändert

Ein weiterer Fortschritt auf dem Weg hin zu einem wirksamen Corona-Impfstoff konnte im frühen Handel kaum belasten. Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer hatten kurz vor dem Handelsauftakt angekündigt, noch am Freitag eine Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für ihren Corona-Impfstoff zu beantragen.

Kurz vor dem Wochenende stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am US-Rentenmarkt orientieren könnten. Die Debatte zwischen dem US-Finanzministerium und der Notenbank Fed über die Fortsetzung bestimmter Milliarden-Hilfsprogramme in der Corona-Krise konnte die Kurse der Festverzinslichen nicht nennenswert bewegen. Es geht um Corona-Notprogramme der Fed, die das Finanzministerium auslaufen lassen möchte./jkr/bgf/jha/

(AWP)