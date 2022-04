US-Anleihen starten mit deutlichen Verlusten - Robuste US-Jobdaten

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,70 Prozent auf 122,02 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 2,42 Prozent. Auch an den europäischen Anleihemärkten legten die Renditen zum Wochenschluss überwiegend zu.