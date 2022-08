US-Anleihen starten mit Gewinnen

Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung zu den teils deutlichen Kursverlusten an den Tagen zuvor. Auslöser dieser Bewegung waren vor allem Bemerkungen aus der US-Notenbank Fed. Deren Chef Jerome Powell hatte unlängst die hohe Priorität der Inflationsbekämpfung betont und damit Hoffnungen auf Zinssenkungen schon in kommenden Jahr einen Dämpfer versetzt.

Neel Kashkari, Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis, zeigte sich mit der deutlichen Marktreaktion zufrieden. Dies belege, dass die Investoren die Entschlossenheit der Federal Reserve verstanden hätten, erklärte Kashkari mit Blick auf die Äusserungen Powells. Zuletzt hatte sich die Teuerung in den USA zwar etwas abgeschwächt. Mit 8,5 Prozent liegt sie aber immer noch mehr als viermal so hoch wie das Preisziel der Fed./bgf/jsl/mis

(AWP)