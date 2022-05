US-Anleihen starten mit Gewinnen - Rendite wieder unter drei Prozent

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,17 Prozent auf 118,55 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,95 Prozent. Am Vortag war sie erstmals seit Ende 2018 über die Marke von drei Prozent gestiegen.