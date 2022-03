US-Anleihen starten mit Gewinnen - Renditen stabilisieren sich

Bis zur jüngsten Stabilisierung der Renditen war der Zinsauftrieb an den Kapitalmärkten stark gewesen. Hintergrund sind zunehmende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Im Jahresverlauf werden der Fed zahlreiche Zinsanhebungen zugetraut. Wegen der hohen und absehbar steigenden Inflation rückt ausserdem zunehmend ein höheres Straffungstempo in den Blick. Es wird für möglich gehalten, dass die Fed nicht die üblichen Zinsschritte von 0,25 Prozentpunkten je Sitzung, sondern grössere Schritte je 0,50 Punkten vornehmen könnte.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenbeginn kaum auf dem Programm. Es äussern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker./bgf/jkr/mis

(AWP)