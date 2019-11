US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten durchwachsene Konjunkturdaten aus Europa und zweischneidige Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt als Gründe. Wirtschaftsdaten aus den USA stehen erst im Handelsverlauf zur Veröffentlichung an.