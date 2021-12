US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt war die Rede von einer grösseren Risikoscheu der Anleger, die sie in sichere Alternativen getrieben habe. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Handelsstart um 0,13 Prozent auf 131,94 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,39 Prozent.