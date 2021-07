US-Anleihen starten mit Kursverlusten

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,16 Prozent auf 134,32 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 1,25 Prozent. Am Vortag war sie mit 1,14 Prozent auf einen fünfmonatigen Tiefstand gefallen.