US-Anleihen starten mit Kursverlusten

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,16 Prozent auf 114,77 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,43 Prozent. Sie lag damit leicht unter ihrem am Vortag markierten dreimonatigen Höchststand.