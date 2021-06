US-Anleihen starten mit Kursverlusten in die Woche

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung auf die deutlichen Gewinne am Freitag. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,11 Prozent auf 132,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,58 Prozent.