US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter erklärten die etwas schwächere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren mit der guten Stimmung an den Aktienmärkten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn leicht auf 138,26 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 0,86 Prozent.