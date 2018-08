US-Anleihen starten mit Verlusten

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Händler nannten die freundlich erwartete Eröffnung des Aktienmarkts als Grund. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Anleihen sei deshalb etwas schwächer ausgefallen. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht an.