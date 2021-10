US-Anleihen starten mit Verlusten

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,18 Prozent auf 131,48 Punkte. Zehnjährige Papiere rentierten mit 1,55 Prozent. Am Mittwoch waren sie mit 1,57 Prozent auf den höchsten Stand seit knapp vier Monaten gestiegen.