US-Anleihen starten mit Verlusten

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Am Markt war die Rede von leichter Entspannung in der Ukraine-Krise. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,21 Prozent auf 126,13 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 1,98 Prozent. In der vergangenen Woche hatte sie mit 2,06 Prozent den höchsten Stand seit Mitte 2019 markiert.