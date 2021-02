US-Anleihen starten schwächer

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Nachdem sie sich zuletzt zeitweise etwas stabilisieren konnten, haben sie im frühen Handel wieder an die kräftigen Kursverluste in der ersten Wochenhälfte angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zum Start um 0,18 Prozent auf 135,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 1,31 Prozent.