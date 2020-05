US-Anleihen starten überwiegend fester - Sorge um Konjunkturerholung in China

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag wegen Konjunktursorgen im frühen Handel überwiegend zugelegt. An den Finanzmärkten blickten die Anleger kurz vor dem Wochenende besorgt auf die konjunkturelle Entwicklung in China. Die Führung in Peking hat zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses nicht wie üblich ein Wachstumsziel vorgegeben und auf die hohe Unsicherheit wegen der Corona-Krise hingewiesen.