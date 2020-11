US-Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursgewinne verbucht. Vor dem Hintergrund des weiterhin unklaren Wahlausgangs in den USA flüchteten Anleger in sichere Häfen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,72 Prozent auf 138,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 0,78 Prozent.