Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel zumeist gestiegen. Börsianer begründeten dies mit dem sehr schwach erwarteten US-Aktienmarkt. Aktuell dominieren an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks die Sorgen über eine zweite Coronavirus-Welle. So hatte die nationale Gesundheitsbehörde Chinas neue Infektionsfälle gemeldet. Vor diesem Hintergrund waren als sicher geltende Staatspapiere gefragt.