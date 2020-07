Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag überwiegend gefallen. Der an den Finanzmärkten zu beobachtende Konjunkturoptimismus belastete die Anleihen etwas. So hat sich die Europäische Union (EU) auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Die Mitgliedsstaaten einigten sich auf ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. In den USA überzeugten laut Beobachtern Quartalszahlen von Unternehmen.