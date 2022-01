US-Anleihen unter Druck - 10-jährige Rendite auf Hoch seit Anfang 2020

Die Anleiherenditen streben bereits seit einiger Zeit nach oben, denn angesichts der hohen Inflation in den USA von aktuell sieben Prozent wird ein Gegensteuern der US-Notenbank immer wahrscheinlicher. Experten erwarten für 2022 bis zu vier Zinsanhebungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte.

Im Fokus stehen am Dienstag Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und aus der Industrie. Bereits vor Handelsbeginn wurde bekannt, dass sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York zu Jahresbeginn deutlich eingetrübt hat. Deutlich schlechter stellte sich im Januar die Auftragslage der Unternehmen dar./la/bgf/jha/

(AWP)