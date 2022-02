US-Anleihen: Verluste etwas eingegrenzt

US-Staatsanleihen haben am Dienstag die Verluste im späten Handel etwas eingegrenzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,21 Prozent auf 125,72 Punkte. Beobachter verwiesen auf eine freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten. Die Rede war von einer vorsichtigen Entspannung in der Ukraine-Krise. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg wieder über die Marke von zwei Prozent und bewegte sich in der Nähe ihres höchsten Standes seit Mitte 2019.