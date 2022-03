US-Anleihen weiten Verluste aus

Schon am Vortag hatten als sicher empfundene Wertpapiere wie US-Anleihen deutlich nachgegeben. Am Mittwoch setzte sich die Tendenz fort. Am Markt wurde zum einen auf eine Gegenbewegung nach zum Teil drastischen Kursgewinnen infolge des Einmarschs Russlands in die Ukraine verwiesen. Zum anderen wurde aber auch die Hoffnung auf eine vorsichtige Entspannung genannt. So scheint die Ukraine Abstand von ihrer Forderung nach einem Nato-Beitritt zu nehmen, während Russland nicht unbedingt auf einen Machtwechsel in der Ukraine zu setzen scheint und sich für weitere Verhandlungen offen gibt./bek/he

(AWP)