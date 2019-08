US-Anleihen weiter im Höhenflug - Inverse Zinskurve liefert Rezessionssignale

Anleger sind am Mittwoch in einem von Konjunkturangst geprägten Umfeld in den sicheren Hafen der US-Anleihemärkte geflüchtet. Am Mittwoch ging es dort mit den Kursen deutlich nach oben, während die Renditen zum Handelsauftakt in Richtung erneuter Tiefststände rutschten. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren erreichte die Rendite zeitweise ein Rekordtief bei 2,016 Prozent. Zuletzt aufgekeimte Hoffnung im Handelsstreit zwischen den USA und China zeigte keine Wirkung mehr.