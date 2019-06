US-Anleihen wenig verändert

US-Staatsanleihen haben sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen nur wenig von der Stelle bewegt. Überraschend schwache US-Konjunkturdaten konnten den Festverzinslichen nicht gross ihren Stempel aufdrücken. Anleger positionierten sich an den Finanzmärkten allgemein abwartend für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Mittwoch ansteht. Experten erwarten dann, dass die Währungshüter eine Leitzinssenkung verbal vorbereiten werden.