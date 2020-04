US-Anleihen wenig verändert - Arbeitsmarktbericht bewegt kaum

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA im März konnte zum Auftakt nicht für grössere Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen. Zuletzt hatte ein starker Zuwachs bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe bereits eine Zuspitzung auf dem bisher sehr robusten US-Arbeitsmarkt angedeutet.