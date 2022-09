Der Zinsauftrieb am US-Anleihemarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Zuletzt lag die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen bei 3,57 Prozent. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im Gegenzug um 0,44 Prozent auf 113,86 Punkte. Die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch ist bereits das Hauptthema am Markt.