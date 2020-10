US-Regierung mit Wettbewerbsklage gegen Google

(Ausführliche Fassung) - Die US-Regierung nimmt Google mit einer Wettbewerbsklage ins Visier. Es könnte der grösste Wettbewerbsfall in der Technologie-Branche werden, seit zur Jahrhundertwende der Windows-Riese Microsoft beinahe zerschlagen wurde. Der Vorwurf ist, Google habe eine illegale Monopol-Position bei der Internet-Suche und dem damit verbundenen Werbegeschäft, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Klage hervorgeht. Auch elf Bundesstaaten schlossen sich der Klage an.