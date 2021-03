US-Rohölvorräte steigen erneut überraschend stark

In den USA sind die Lagerbestände an Rohöl erneut überraschend stark gestiegen. Die Vorräte legten in der vergangenen Woche um 13,8 Millionen Barrel auf 498,4 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 2,5 Millionen Barrel gerechnet. In der Vorwoche waren die Lagerbestände um 21,6 Millionen Barrel gestiegen. Dies war der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1982.