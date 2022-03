USA: Wiederaufnahme des Handels an Moskauer Börse ist 'Scharade'

Die US-Regierung hat die Wiederaufnahme des Handels an der Moskauer Börse als "Scharade" bezeichnet. "Dies ist kein echter Markt und kein nachhaltiges Modell, was die Isolation Russlands vom globalen Finanzsystem nur noch unterstreicht", sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater, Daleep Singh, am Donnerstag.