Wdh US-Anleihen auf gedrücktem Vortagsniveau

(Tag im vorletzten Satz des ersten Absatzes gestrichen) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach den deutlichen Kursverlusten vom Vortag etwas stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) bewegte sich nah am Vortagsniveau. Zuletzt gab er leicht um 0,03 Prozent auf 114,92 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen betrug 3,41 Prozent. In der Spitze war sie schon auf 3,47 Prozent gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Mitte Juni.