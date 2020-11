20 Minuten lanciert neues Video-Format "20 Minuten NOW!"

"20 Minuten NOW!" ging am Donnerstag erstmals auf Sendung, wie 20 Minuten mitteilte. Dabei handle es sich um eine neue Form der Nachrichtensendung, die konsequent auf die Gewohnheiten der jungen Mobile-Nutzerinnen und -Nutzer ausgerichtet sei. 20 Minuten gehört zur TX Group.

"20 Minuten NOW!" bietet einen aktuellen Nachrichtenüberblick, den der Nutzer entweder schauen, ohne Ton lesen oder nur anhören kann. Die einzelnen Beiträge können dabei übersprungen werden. Eingebettet werden die Videonews in schriftliche Hintergrundinformationen.

Eine Moderation gibt es nicht. So könne 20 Minuten eines der wichtigsten Kundenbedürfnisse endlich erfüllen: keine Zeit zu verlieren. In den vergangenen 12 Monaten investierte 20 Minuten rund zwei Millionen Franken in den Ausbau des Video-Teams, das Studio und neue Technik. Auch in der Westschweiz verfolgt 20 minutes ein ähnliches Projekt. Ein Video-Team befindet sich dort im Aufbau.

(AWP)