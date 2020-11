20Minuten-Geschäftsleiter Marcel Kohler tritt per Ende 2021 zurück

In der Geschäftsleitung der Pendlerzeitung 20 Minuten kommt es zu einer Änderung. Marcel Kohler wird per Ende 2021 nach über vierzehn Jahren von der Geschäftsleitung zurücktreten. Über die Nachfolge werde zum gegebenen Zeitpunkt informiert, teilte der Medienkonzern TX Group, dem 20 Minuten gehört, am Dienstag mit.