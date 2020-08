7-Eleven Mutterkonzern übernimmt die US-Tankstellenkette Speedway von Marathon

Die japanische Seven & I Holdings will mit dem Milliardenkauf der Tankstellenkette Speedway kräftig in den USA expandieren. Für die Übernahme der etwa 3900 Tankstellen soll die aktuelle Speedway-Mutter, der Kraftstoffkonzern Marathon Petroleum , 21 Milliarden US-Dollar (17,9 Milliarden Euro) erhalten, wie Seven & I am Montag in Tokio mitteilte. Die Übernahme sei ein erster Schritt auf dem Weg ein global agierender Einzelhändler zu werden, sagte Seven & I-Konzernchef Ryuichi Isaka im Rahmen einer Telefonkonferenz. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Der Aktienkurs von Seven & I gab in Tokio um 4,8 Prozent nach.