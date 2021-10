8200 Besucherinnen und Besucher an der Basler Designmesse Blickfang

Die Organisatoren der Messe sprechen in ihrem am Montag veröffentlichten Schlussbericht von einer erfolgreichen 12. Ausgabe. Die Besucherzahl übertraf diejenige vom vergangenen Jahr, als 7900 Besuchende gezählt worden waren - Blickfang war eine der ganz wenigen Publikumsanlässe, die im Corona-Jahr 2020 im Basler Messezentrum stattfanden. Die Zahl von 11'500 Besucherinnen und Besuchern aus dem Jahr 2019 wurde allerdings nicht erreicht.

Die vor 29 Jahren lancierte Designmesse findet in sechs Städten in der Schweiz, Deutschland und Österreich statt, darunter Basel und Zürich. Die nächste Ausgabe in Basel ist auf Ende März 2022 angekündigt.

mk/

(AWP)