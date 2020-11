Aargauer Parlament wählt Ex-Energiemanager in den AKB-Bankrat

Der Aargauer Grosse Rat hat am Dienstag in Spreitenbach AG den 55-jährigen Kurt Bobst neu in den Bankrat der staatseigenen Aargauischen Kantonalbank (AKB) gewählt. Der in Holziken AG wohnhafte Bobst erhielt 104 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 67 Stimmen.