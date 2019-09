ABB baut eine neue Roboterfabrik in China

Sie wird dort die heutige Fabrik von ABB ersetzen. Das Investitionsvolumen liege bei umgerechnet 150 Millionen US-Dollar. Die neue Fabrik sei ein Meilenstein für ABB in China, dem grössten Markt für Robotik, hiess es.

Im Jahr 2017 sei weltweit jeder dritte Roboter nach China verkauft worden. Mit den Robotiklösungen bedient ABB in Asien eine breite Kundenbasis, etwa in der Auto-, der Elektronik-, der Logistik-, der Pharmabranche oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Insgesamt betreibt ABB Robotics weltweit drei Fabriken. In Europa bedient ABB den Robotik-Markt von der Fabrik im schwedischen Västeras aus, in den USA betreibt die Gruppe ein Robotik-Werk in Auburn Hills im Bundesstaat Michigan.

mk/ra

(AWP)