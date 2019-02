ABB-Chef: Europa kann bei Robotern sehr starke Rolle spielen

Er wolle seinen Konzern zum "führenden Unternehmen in digitalen Industrien" machen und dabei den ewigen Rivalen Siemens hinter sich lassen, sagte Spiesshofer weiter. "Wir sind im vielem voraus, abgesehen vielleicht von der digitalen Fabrik." Für die reklamiert Siemens-Chef Joe Kaeser die Weltmarktführung.

ABB sei dagegen "in Prozessautomation, in Antriebs- wie Steuerungstechnik und beim Thema Elektromobilität ganz vorne", betonte Spiesshofer. "Und bei den Robotern hat Siemens gar nichts zu bieten". ABB ist nach seinen Worten in dem Bereich die Nummer zwei weltweit, hinter dem japanischen Konzern Fanuc./he

(AWP)