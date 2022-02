Der Technologiekonzern ABB hat einen Auftrag vom monegassischen Offshore-Windpark-Spezialisten Eneti in der Höhe von rund 27 Millionen Dollar an Land gezogen. ABB werde für die Ausstattung der beiden neuen Schiffe von Eneti mit fortschrittlichen Energie-, Automatisierungs- und Steuerungssystemen verantwortlich sein, teilte das Unternehmen am Montag mit.