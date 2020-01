Diesmal liefert ABB weitere 324 Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge. Diese sollen bis Ende 2024 in der zweiten Phase des Netzwerkausbaus in 24 Ländern installiert werden, teilte ABB am Donnerstag mit. Angaben zum Auftragsvolumen werden nicht gemacht.

ABB war bereit 2018 von IONITY mit der Lieferung von 340 Hochleistungs-Ladesystemen beauftragt worden.

ra/cf

(AWP)