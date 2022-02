ABB ernennt Michael Halbherr zum Präsidenten von ABB E-mobility

Der 57-jährige Halbherr ist Gründer, Investor und Verwaltungsratsmitglied von mehreren Startup-Unternehmen sowie Verwaltungsratsmitglied der Vontobel Holding und der Zurich Insurance Group in der Schweiz. Halbherr soll in enger Zusammenarbeit mit CEO Frank Mühlon und seinem Team das Wachstum von ABB E-mobility vorantreiben.

Der Verwaltungsrat von ABB E-mobility wird nebst Michael Halbherr drei weitere unabhängige Mitglieder umfassen, die zu gegebener Zeit ernannt würden. Die Muttergesellschaft ABB wird darüber hinaus mit drei Mitgliedern vertreten sein. Es sind dies Tarak Mehta, Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung, Carolina Granat, Chief Human Resources Officer, und Andreas Wenzel, Leiter Strategie and M&A.

Die ABB E-mobility Holding AG soll demnächst an die Börse gehen. Das Unternehmen ist ABB-Angaben zufolge ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Am kommenden Donnerstag veranstaltet das Unternehmen einen Kapitalmarkttag. Dabei wird das Führungsteam von ABB E-mobility Einblick in das Angebot einschliesslich Ladehardware und -software, digitale Services und Lösungen für das Flottenmanagement gewähren und über die Wachstumsstrategie der Division informieren.

pre/cf

(AWP)