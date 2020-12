Der Technologiekonzern ABB ist eine Partnerschaft mit dem französischen Unternehmen Corys eingegangen. Ziel der Kooperation der beiden Firmen sei die Förderung von digitalen Zwillings-Modellierungs- und Simulationstechnologien in der Energie- und Prozessindustrie, teilte ABB am Mittwoch mit. Finanzielle Angaben zu der Zusammenarbeit wurden in der Meldung keine gemacht.