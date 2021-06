ABB hält nach Aktienvernichtung noch 2,1 Prozent eigene Aktien

Der Technologiekonzern ABB hat wie von der Generalversammlung beschlossen 115 Millionen Aktien aus eigenem Bestand vernichtet. Der Anteil an selbst gehaltenen ABB-Aktien ist damit auf 43,1 Millionen oder 2,1 Prozent des Totals an ausgegebenen Aktien und der Stimmrechte gesunken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.