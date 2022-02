In der Konzernleitung des Techkonzerns ABB kommt es zu einem Abgang: Der Chef Kommunikation und Nachhaltigkeit, Theodor Swedjemark, werde das Unternehmen verlassen, hiess am Montag in einer Mitteilung. Swedjemark gründe eine eigene Firma, er werde seine Funktion aber bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiter ausführen.