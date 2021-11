ABB schliesst milliardenschweren Verkauf von Dodge ab

Wie ABB am Montagabend mitteilte, rechnet der Konzern aus dem Verkauf mit einem Buchgewinn vor Steuern in Höhe von rund 2,2 Milliarden Dollar. Dieser fällt im vierten Quartal 2021 an. Zudem erwarte ABB im Zusammenhang mit der Transaktion einen Ertragssteueraufwand von 200-250 Millionen Dollar sowie zahlungswirksame Steuern von rund 400 Millionen.

Den Erlös werde ABB zur Finanzierung des organischen Wachstums verwenden, zur Ausschüttung einer langfristig steigenden und nachhaltigen Dividende sowie für Akquisitionen. Gegebenenfalls werde ABB das Geld auch für Aktienrückkäufe verwenden.

ra/

(AWP)