ABB schliesst Übernahme der Mehrheit an Chargedot ab

Chargedot wurde 2009 gegründet und beschäftigt derzeit rund 205 Mitarbeitende, wie ABB am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen mit Sitz in Schanghai liefert Strom-Ladestationen mit der zugehörigen Softwareplattform. Die Produkte werden unter anderem an Hersteller von Elektrofahrzeugen, EV-Ladenetzbetreiber oder Immobilienentwickler verkauft.

Die Transaktion war im vergangenen Herbst angekündigt worden. ABB hält 67 Prozent an Chargedot mit der Option, in den nächsten Jahren weitere Anteile zu erwerben.

tv/jb

(AWP)