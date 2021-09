Gemäss dem "Memorandum of Understanding" (MoU) will sich ABB mit Stäubli auf Lösungen für die Infrastruktur im Bergbau konzentrieren , wie ABB am Donnerstag mitteilt. Dabei gilt der Fokus batteriebetriebenen, also elektrischen Fahrzeugen.

Die in Pfäffikon SZ beheimatete Stäubli Electrical Connectors beschäftigt über 5500 Mitarbeiter und bietet Mechatronic Lösungen für die Bereiche Connectors (Kupplungen), Roboter und Textilmaschinen an.

cf/rw

(AWP)