ABB-Sparte Turbocharging wird zu "Accelleron"

ABB benennt die Division Turbocharging um. Der Bereich, der verkauft oder verselbständigt werden soll, heisst neu Accelleron. Der neue Markenname setze sich zusammen aus den Begriffen "Access - Accelerate - Excel - on and on" und präsentiere sich in einem hellen Violett, teilte der Technologiekonzern am Dienstag mit.