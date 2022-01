ABB übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am US-Unternehmen Incharge Energy. Die Firma mit Sitz in Kalifornien hat Lösungen für die gewerbliche Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen im Angebot. ABB erweitere damit das eigene Portfolio an intelligenten und vernetzten Ladelösungen, teilte der Technologiekonzern am Donnerstag mit.