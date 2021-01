ABB übernimmt "bedeutende Beteiligung" an kanadischer PMI

Im Rahmen der Vereinbarung sei eine "bedeutende Kapitalbeteiligung "an PMI erworben worden, teilte ABB am Mittwoch mit. PMI ist ein 2017 gegründetes Start-Up mit Sitz in Vancouver. Es sieht sich als global führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Magnetschwebetechnologie für intelligente Förderroboter-Systeme.

Durch die Integration dieser Magnetschwebetechnik in das Portfolio der Division Maschinenautomatisierung (B&R) will ABB den Übergang von einer streng linearen Produktion hin zu einer offenen, adaptiven Fertigung beschleunigen. Die Kunden könnten damit unterstützt werden, auf eine flexible und präzise Fertigung umzustellen und so den immer kürzer werdenden Lebenszyklen der Produkte Rechnung zu tragen.

ABB lanciert die Technologie von PMI unter dem Namen "Acopos 6D". Sie wird in den Bereichen Fertigung, Montage und Verpackung eingesetzt und funktioniert ohne jegliche mechanische Reibung. Transportierte Objekte könnten sich dadurch völlig frei innerhalb und zwischen Maschinen bewegen.

