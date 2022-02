ABB will Aktienrückkäufe auch nach Power-Grids-Ausschüttung fortsetzen

Im Rahmen des im April 2021 gestarteten Aktienrückkaufprogramms hat ABB bis Ende 2021 über 58 Millionen Aktien für einen Gesamtwert von 2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, allein knapp 33 Millionen davon im vierten Quartal. ABB will den Aktionären so und via Dividenden insgesamt 7,8 Milliarden Dollar zukommen lassen - das Geld aus dem 2020 abgeschlossenen Verkauf der Stromnetzsparte.

In einem früheren Aktienrückkaufprogramm hatte ABB mehr als 128 Millionen Aktien für 3,5 Milliarden Dollar zurückgekauft. Die Gesamtzahl der heute ausstehenden Aktien beläuft sich laut ABB auf gut 2 Milliarden.

cf/ra

(AWP)